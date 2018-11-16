Белгородэнерго повышает надежность межрайонных ЛЭП

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" завершил работы по замене грозозащитного троса на межрайонных высоковольтных воздушных линиях (ВЛ) 110 кВ общей протяженностью порядка 70 км. На реализацию проекта направлено 29 млн рублей с НДС.

В процессе реконструкции энергетики заменили три участка грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Белгород – Сажное, Сажное – Александровка и Белгород - Южная. На всем протяжении установлены новые многочастотные гасители вибрации, снижающие риск повреждения провода под воздействием ветра.

Необходимость проведения работ связана с предупреждением аварийных ситуаций, вызванных попаданием молнии. Грозотрос защищает воздушные линии, а также предохраняет от отключения оборудование подстанций 110 кВ "Белгород", "Южная", "Александровка" и "Сажное", от которых получают электроэнергию потребители областного центра, Белгородского, Яковлевского и Прохоровского районов, в том числе участок Юго-Восточной железной дороги. По окончании реконструкции надежность электроснабжения этих районов значительно вырастет.