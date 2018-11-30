"ЕЭС-Гарант" повысил качество горячей воды для полусотни домов Перми

Пермский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" завершил модернизацию систем горячего водоснабжения части жилого фонда в микрорайоне Зеленое хозяйство (Свердловский район Перми). В 45 жилых домах и пяти социальных объектах установлены современные теплообменники и системы автоматического регулирования подачи горячей воды, а также смонтированы регуляторы температуры и расхода. Это позволило исключить перебои подачи коммунального ресурса.

Действовавшая в этих домах система обеспечения горячего водоснабжения действовала с 70-х годов и была изношена, что вызывало постоянные жалобы жителей. Для решения вопроса управляющая организация УК "ЭксКом" обратилась в Пермское МУП "Городское коммунальное тепловое хозяйство", на балансе которого находится это энергооборудование. В итоге было принято решение обновить системы ГВС жилых домов и вывести из эксплуатации устаревшие бойлерные. Это позволило сократить затраты на электро- и тепловую энергию, устранить потери на сетях и снизить расход энергоресурсов.

Сейчас население Зеленого хозяйства пользуется услугой водоснабжения нормативного качества. Комплексный проект по внедрению современных энергоэффективных технологий в микрорайоне реализован в рамках партнерства администрации Перми, ресурсоснабжающей организации и УК, обслуживающей жилой фонд.

Пермский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" продолжит сотрудничество с краевыми муниципалитетами по повышению энергоэффективности в сфере теплоснабжения. В результате будет повышено качество коммунальных услуг с существенным сокращением расходов на них. Среди самых перспективных разработок в этом направлении – установка оборудования систем автоматизированной регулировки тепла ("погодозависимая "автоматика"), индивидуальные тепловые пункты (ИТП), позволяющие экономить до 30% на потреблении тепла и одновременно в разы повышать качество услуг отопления и ГВС, а также установка и модернизация котельных.