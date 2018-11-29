Энергетики Кубаньэнерго заменили свыше 5,2 тысяч изоляторов в Тихорецком энергорайоне

Сотрудники филиала ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (входит в группу "Россети") заменили более 5,2 тысячи изоляторов на воздушных линиях электропередачи различных классов напряжения в 2018 году. Работы проводились в Тихорецком, Павловском, Новопокровском, Белоглинском и Крыловском районах Краснодарского края.

Новые изоляторы произведены из закаленного стекла. Они обладают большей изолирующей способностью, механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию загрязняющих веществ. Дефекты стеклянной изоляции обнаруживаются визуально, без применения диагностических устройств, что позволяет обеспечить их своевременную замену и избежать нештатных ситуаций.

Всего с начала года энергетики заменили свыше 5,2 тысячи изоляторов, выработавших свой ресурс, из которых порядка 2,2 тысячи изоляторов были заменены на высоковольтных линиях электропередачи. На реализацию мероприятий направлено свыше 3,7 млн рублей. Большую часть работ сотрудники филиала выполнили собственными силами без привлечения подрядных организаций.

− Изоляторы являются составными элементами воздушных линий электропередачи. Они создают изоляционный промежуток в местах крепления провода к опорам и защищают линию от коротких замыканий. Соответственно, установка новых изоляторов позволит повысить срок эксплуатации существующей схемы электроснабжения, снизить вероятность возникновения технологических нарушений и, что самое важное, − обеспечить высокую надежность энергоснабжения потребителей, − отметил исполняющий обязанности первого заместителя директора − главного инженера Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Александр Селиверстов.