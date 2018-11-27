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Модернизация

Энергетики "Пермэнерго" обеспечили электроснабжение нового плавательного бассейна в Кировском районе города Перми

Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала"-"Пермэнерго" выполнили работы по технологическому присоединению нового бассейна, построенного в Кировском районе города Перми.

Чтобы обеспечить выдачу мощности в объеме почти 100 кВт, необходимой для функционирования спортивного сооружения, энергетики выполнили ряд технических мероприятий в распределительном устройстве ТП № 1677 и проложили почти 500 метров кабельных линий 0,4 кВ. Бассейн, расположенный на улице Сысольской, станет первым в правобережной части Перми.

Одноэтажное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров включает в себя плавательную чашу размером 25 на 11 метров, спортивный зал, зал сухого плавания, медкабинет.

Здесь выделены отдельные раздевалки и душевые для маломобильных групп населения. Также для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья приобретен специальный мобильный подъемник, сделаны пандусы и поручни.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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