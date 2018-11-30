"Газпром" предусмотрел увеличение экспорта по "Силе Сибири" до 48 млрд куб. м в год

Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" может быть увеличен на четверть по сравнению с предусмотренными сейчас 38 млрд куб.м. в год; такую возможность закладывает в свою документацию "Газпром".

Увеличение пропускной способности газопровода до 48 млрд куб. м газа в год должно обеспечить Ковыктинское газоконденсатное месторождение: прирост должен составить 9,26 млрд куб. м газа в год, итого - 33,8 млрд куб. м газа в год.

По имеющемуся балансу Ковыкта должна обеспечить подачу в газопровод 24,54 млрд куб. м в год, из которых около 1 млрд куб. м будет расходоваться на собственные нужды "Газпрома" для прокачки на протяжении 900 км (Иркутская область и Якутия) до Чаяндинского НГКМ. На входе в Чаянду будет поступать около 23 млрд куб. м, добыча планируется на уровне 25 млрд куб. м, таким образом на выходе с Чаянды будет 48 млрд куб. м.

Далее на протяжении 2 тыс. км, которые проходят по территории Якутии и Амурской области, на собственные нужды "Газпром" будет тратить 1,4 млрд куб. м, еще 2,6 млрд куб. м будут уходить на газификацию. На входе в Амурский ГПЗ по трубе будет поставляться 44 млрд куб. м, на выходе с ГПЗ (где будут отбираться ценные компоненты природного газа) получится 41 млрд куб. м. Из них 1 млрд куб. м будет направляться на Амурский ГХК, 1 млрд куб. м. на газификацию Амурской области, еще 1 млрд куб. - на собственные нужды компрессорной станции "Зейская". Таким образом, в Китай будет поставляться 38 млрд куб. м газа в год.

Интерфакс