Опасайтесь подделок!
30 ноября 2018, 10:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: АТОМЕКС-2018
"Импортозамещение и применение отечественных энергоэффективных технологий на объектах "Росатома", совместное открытое заседание на площадке Х Международного форума поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС 2018".
4 декабря в 13.00, в Гостином дворе (г. Москва, ул. Ильинка 4) в рамках форума поставщиков атомной отрасли пройдет открытое совместной заседание представителей законодательных органов власти, Госкорпорации "Росатом" и производителей отечественной продукции для ТЭК.
В состав президиума войдут:
Рокецкий Л.Ю. - председатель научно-экспертного совета, член консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации, президент "Национального союза энергосбережения".
Ананских И. А. - первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике, руководитель экспертной секции "Импортозамещение в ТЭК".
Мартьянов Н.А. - Советник генерального директора Госкорпорации "Росатом".
Артиков Р.Х. - руководитель экспертной секции по поддержке и продвижению отечественного производителя НЭС СФ ФС РФ.
Цели и задачи заседания - выработать предложения и законодательные инициативы, направленные на поддержку и продвижение отечественного производителя в рамках программ импортозамещения и энергоэффективности.
В числе докладчиков и слушателей представители профильных министерств и ведомств, ассоциаций, Госкорпорации "Росатом", ее дивизионов и компаний (АО "ОТЭК", АО "НИЦ ТЭК", АО "ТВЭЛ", АО "РАСУ", АО "Концерн Росэнергоатом" и др.); научные сотрудники ВУЗов и отечественные компании; изготовители современной высококачественной продукции для ТЭК ("РЗКК", "Атон", "Эксперт-Кабель", "Уралэластотехника", НПТ "Климатика" и др.)
Мероприятие организованно в совместном взаимодействии:
-НЭС при Рабочей группе Совета Федерации ФС РФ, секцией по поддержке и продвижению отечественного производителя НЭС;
-Комитет ГД ФС РФ по энергетике;
-Госкорпорация "Росатом" (ООО "АТОМЭКСПО");
-Международный центр поддержки и развития предприятий промышленности (МЦПП);
Обсуждение насущных вопросов, возникающих в сотрудничестве между производителем и потребителем товаров и услуг, а также современные вызовы и инновационные отечественные решения. Все эти тему будут затронуты в рамках предстоящей дискуссии.
Регистрация еще открыта. Приглашаем к участию!