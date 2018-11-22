"Импортозамещение и применение отечественных энергоэффективных технологий на объектах "Росатома", совместное открытое заседание на площадке Х Международного форума поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС 2018".

4 декабря в 13.00, в Гостином дворе (г. Москва, ул. Ильинка 4) в рамках форума поставщиков атомной отрасли пройдет открытое совместной заседание представителей законодательных органов власти, Госкорпорации "Росатом" и производителей отечественной продукции для ТЭК.

В состав президиума войдут:

Рокецкий Л.Ю. - председатель научно-экспертного совета, член консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации, президент "Национального союза энергосбережения".

Ананских И. А. - первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике, руководитель экспертной секции "Импортозамещение в ТЭК".

Мартьянов Н.А. - Советник генерального директора Госкорпорации "Росатом".

Артиков Р.Х. - руководитель экспертной секции по поддержке и продвижению отечественного производителя НЭС СФ ФС РФ.

Программа

Цели и задачи заседания - выработать предложения и законодательные инициативы, направленные на поддержку и продвижение отечественного производителя в рамках программ импортозамещения и энергоэффективности.

В числе докладчиков и слушателей представители профильных министерств и ведомств, ассоциаций, Госкорпорации "Росатом", ее дивизионов и компаний (АО "ОТЭК", АО "НИЦ ТЭК", АО "ТВЭЛ", АО "РАСУ", АО "Концерн Росэнергоатом" и др.); научные сотрудники ВУЗов и отечественные компании; изготовители современной высококачественной продукции для ТЭК ("РЗКК", "Атон", "Эксперт-Кабель", "Уралэластотехника", НПТ "Климатика" и др.)

Мероприятие организованно в совместном взаимодействии:

-НЭС при Рабочей группе Совета Федерации ФС РФ, секцией по поддержке и продвижению отечественного производителя НЭС;

-Комитет ГД ФС РФ по энергетике;

-Госкорпорация "Росатом" (ООО "АТОМЭКСПО");

-Международный центр поддержки и развития предприятий промышленности (МЦПП);

Обсуждение насущных вопросов, возникающих в сотрудничестве между производителем и потребителем товаров и услуг, а также современные вызовы и инновационные отечественные решения. Все эти тему будут затронуты в рамках предстоящей дискуссии.

Регистрация еще открыта. Приглашаем к участию!