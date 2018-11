Итоги ADIPEC: решения ГК "ССТ" интересны Ближнему Востоку

15 ноября 2018 года в г. Абу-Даби (ОАЭ) завершилось ключевое мероприятие нефтегазовой промышленности Ближнего Востока — выставка ADIPEC. Участие в мероприятии позволило Группе компаний "Специальные системы и технологии" продемонстрировать потенциальным клиентам свои передовые разработки в области электрообогрева и подписать ряд соглашений о намерениях.

Национальный выставочный центр Абу-Даби на четыре дня стал местом, где эксперты со всего мира делились своими знаниями, опытом и идеями по увеличению эффективности разведки, добычи и переработки углеводородов. Выставку ADIPEC посетили более 145 тысяч специалистов, представителей компаний-производителей нефтегазового оборудования. Мероприятие прошло под патронажем президента Объединенных Арабских Эмиратов.

Группа компаний "Специальные системы и технологии" участвовала в ADIPEC впервые. Дебют показал востребованность продуктовых решений в области электрообогрева скважин и трубопроводных систем в странах Ближнего Востока. Стенд ГК "ССТ" посетило несколько сотен специалистов с разных континентов. Новинки и решения в области электрообогрева представлял собственник бизнеса — Михаил Струпинский, генеральный директор; Аксель Девор, исполнительный директор немецкого представительства SST GmbH; а также Умеш Кумар, руководитель офиса SST Group на Ближнем Востоке со своей командой.



Признание международных экспертов получили саморегулирующиеся кабели производства ОКБ "Гамма", которые применяются для защиты от замерзания трубопроводов большого диаметра, поддержания заданных температур промышленных установок и резервуаров. Изделие уникально тем, что регулирует тепловыделение в ответ на изменение температуры.

Также интерес у посетителей стенда ГК "ССТ" вызвал энергоэффективный комплекс Stream TracerТМ для обогрева скважин, который решает задачу предотвращения образования асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) и потребляет на 50% меньше электроэнергии в сравнении с системами на основе резистивных кабелей. Установка на основе уникального скин-нагревателя в 2018 году получила награду ECO BEST AWARD.

Новинка этого года — система VeLL (Very Long Line) на основе резистивного кабеля — показала свою востребованность на рынке Ближнего Востока. Предназначенная для обогрева протяженных трубопроводов, конструкция из трех кабелей, герметично соединенных муфтами, позволяет обогревать транспортные трубы протяженностью до 150 км с подачей питания из одной точки.

Стенд ГК "ССТ" посетили крупные нефтегазовые корпорации Ближнего Востока — Abu Dhabi National Oil Company, Petroleum Development Oman, Dragon Oil, Rolloos Oil & Gas, Petrogas Systems. Системами электрообогрева ГК "ССТ" "под ключ" заинтересовались EPC-контракторы — среди них Petrofac, National Petroleum Construction Company, Quality International, Proserv Middle East, L&T, Higleig Petroleum Services & Investment Co. Ltd., Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., CNOCC, Naizak Global Engineering Systems, Enerflex Middle East. Гостями экспозиции стали и системные интеграторы, такие как Emerson, EIS Middle East, Siemens, Axis Engineering.

В ходе выставки ADIPEC ГК "ССТ" подписала ряд соглашений о сотрудничестве с компаниями нефтегазового сектора, чьи штаб-квартиры расположены в ОАЭ, Индии, Кувейте, Омане, Иране, Пакистане, Египте и Судане. Оперативные поставки новым клиентам будут осуществляться через недавно открывшийся международный офис SST Group в Дубае.

"Участие в выставке ADIPEC–2018 показало востребованность решений компании на международной арене и помогло усилить позиции в странах Ближнего Востока как глобального поставщика в области решений электрообогрева и взрывозащищенной электротехники для оснащения объектов нефтегазового сектора", — подытожил Антон Постников, коммерческий директор инжиниринговой компании "ССТэнергомонтаж", входящей в ГК "ССТ".