Legrand предлагает новые ИБП для дома и офиса

Legrand Россия и СНГ представляет новые источники бесперебойного питания серии KEOR SP, обладающие современным дизайном и усовершенствованной схемотехникой. ИБП Keor SP обеспечивают защиту электропитания дома, на предприятиях малого и среднего бизнеса при максимально выгодном для клиентов соотношении цены и качества.

Новые KEOR SP дополняют линейку современных линейно-интерактивных ИБП Legrand. Усовершенствованные модели представляют надежную защиту электропитания для небольших нагрузок.

"Благодаря универсальным техническим характеристикам, ИБП новой серии Keor SP можно использовать не только дома или в офисе, но и на предприятиях малого бизнеса – в магазинах, кафе и пр. К числу преимуществ можно отнести расширенный диапазон номинальной мощности, усовершенствованную схемотехнику, а также современный дизайн. Дополнительную ценность для наших клиентов представляет оптимальное сочетание цены и качества новых моделей", - прокомментировал Игорь Ермаков, директор по продуктовому маркетингу Legrand Россия и СНГ.

В серии представлены модели ИБП мощностью от 600 ВА до 2000 ВА. Для организации оптимальной защиты оборудования ИБП оснащены электронным автоматическим стабилизатором напряжения. Во всех моделях предусмотрена функция мониторинга через USB-порт. В моделях от 800 ВА имеется USB-разъем для зарядки мобильных устройств. На передней панели ИБП присутствует трехцветный индикатор состояния работы устройства, а также кнопка быстрого отключения зуммера. ИБП Keor SP выпускаются с выходными разъемами по стандартам Франции, Германии и IEC.

Подробнее о продукции

http://upslegrand.ru/ru/product/keor-sp/

https://legrand.ru/products/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-dlya-doma-i-ofisa/