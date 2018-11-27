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Модернизация

"Ленэнерго" представит опыт построения интеллектуальной системы учета на международном форуме "Электрические сети"

Ленэнерго представит опыт построения интеллектуальной системы учета на международном форуме Электрические сети

30 ноября 2018, 17:59
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ЛЭП-2018
Отрасль: Электроэнергетика 

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Делегация ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") примет участие в работе международного форума "Электрические сети", который пройдет с 4 по 7 декабря в Москве.

Форум станет одним из ключевых событий отрасли, в центре внимания которого окажутся темы цифровизации и применения передовых технологий в электроэнергетике. В частности, специалисты обсудят особенности построения интеллектуальных систем учета электроэнергии. "Ленэнерго" в настоящее время ведет активную работу в этом направлении и оснащает "умными" приборами учета свои объекты. Реализация программы позволяет добиваться значительного снижения потерь в сетях, а также положительно сказывается на надежности электроснабжения. В рамках мероприятий форума представители "Ленэнерго" подробно расскажут об опыте электросетевой компании в развитии интеллектуальных систем учета.

Форум – масштабная площадка для обсуждения российскими и международными отраслевыми лидерами перспектив и глобальных трендов развития современной "умной энергетики", основных этапов построения сетевой инфраструктуры, вопросов импортозамещения и других тем. Участники мероприятия обменяются опытом внедрения передовых технологий и смогут найти лучшие решения по созданию цифрового электросетевого комплекса и развитию промышленности в целом. Также в рамках форума будет организована отраслевая выставка новейших разработок и технологических решений в области электроэнергетики, в работе которой примут участие более 400 российских и зарубежных компаний.

Компания: ПАО "Ленэнерго"

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