МРСК Северного Кавказа: заявителям на техприсоединение важно исполнять свои обязательства

МРСК Северного Кавказа (входит в ГК "Россети") обращает внимание на участившиеся случаи предъявления к электросетевой компании необоснованных претензий, связанных с технологическим присоединением объектов.

В частности, пять заявителей из поселка Ясная Поляна Предгорного района, заключивших в мае 2018 г. договоры по осуществлению технологического присоединения строительных площадок жилых домов, расположенных на ул. Войсковой, направили жалобы в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю. В связи с этим потребовалось разъяснение по сложившейся ситуации.

На самом деле с заявителями договор был заключен 7 мая 2018 г. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора. Согласно одному из пунктов документа, договор считается действующим с даты поступления в сетевую организацию экземпляра договора, подписанного заявителем. В указанном случае подписанные без разногласий экземпляры документов возвращены заявителями в сетевую организацию 21 мая 2018 г.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать шесть месяцев, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Учитывая дату возврата подписанного со стороны заявителя договора в адрес сетевой организации, мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены до 21 ноября 2018 г. До контрольного срока филиал МРСК Северного Кавказа – "Ставропольэнерго" надлежащим образом исполнил обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей.

В свою очередь, в нарушение договора и Правил технологического присоединения, ни один из заявителей так и не исполнил в полном объеме своих обязательств, то есть не предоставил в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий к договору.

ПАО "МРСК Северного Кавказа" в ответ на претензию направило разъяснения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, подкрепив свою позицию аргументами, свидетельствующими о том, что в действиях компании отсутствуют признаки нарушения требований Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.