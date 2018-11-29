"МРСК Сибири" удвоила мощность подстанции "Юбилейная" в Красноярске

Филиал ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компании ПАО "Россети") – "Красноярскэнерго" завершил реконструкцию одной из значимых подстанций Советского района Красноярска – подстанции 110 кВ "Юбилейная".

Электроснабжение от "Юбилейной" получают 12 центральных тепловых пунктов, 3 водопроводных насосных станции, 15 общеобразовательных школ, 18 детских садов, 10 лечебных учреждений, а так же жилой микрорайон с населением около 45 500 человек.

Трансформаторная мощность увеличена практически в два раза – это позволит снизить загруженность подстанции с 124% до всего лишь 53%.

Всего в 2018 филиалом реконструировано 12 подстанций 110 кВ, построен новый энергообъект – 110 кВ "Озерная". Инвестиции в электросетевую инфраструктуру Красноярска составили более 4 млрд рублей. Это в десятки раз больше, чем в любой из предыдущих годов.

Создаваемая инфраструктура позволит подготовить энергосетевой комплекс к пиковым нагрузкам во время проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске и значительно повысит надежность энергоснабжения города Красноярска на долгие годы после спортивных соревнований.