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Контракты

"Мечел" на 2018 г планирует капзатраты в объеме 6,5-7 млрд руб

Мечел на 2018 г планирует капзатраты в объеме 6,5-7 млрд руб

30 ноября 2018, 10:08
Рубрика: Контракты
Метки: МЕЧЕЛ
Отрасль: Строительство 

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"Мечел" ориентируется на размер capex в 6,5-7 миллиардов рублей по итогам 2018 года, сообщил в ходе телефонной конференции генеральный директор компании Олег Коржов.

"За девять месяцев 2018 года мы направили на инвестиции 3,3 миллиарда рублей. Помимо этого, мы приобрели оборудование в лизинг еще на 1,3 миллиарда рублей. Ожидаем, что по итогам года суммарный объем инвестиций составит порядка 6,5-7 миллиардов рублей с учетом лизинговых приобретений", — сказал Коржов.

В августе глава компании говорил, что совокупный объем капитальных вложений по итогам первого полугодия 2018 года составил 3,1 миллиарда рублей. Во втором полугодии "Мечел" рассчитывал инвестировать дополнительно свыше 4 миллиардов рублей.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основным акционером выступает председатель совета директоров Игорь Зюзин.

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