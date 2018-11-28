На Жигулевской ГЭС прошли антитеррористические учения

На Жигулевской ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") 29 ноября прошли антитеррористические учения, в ходе которых отрабатывались действия при возникновении угроз террористического характера. Кроме сотрудников Жигулевской ГЭС в мероприятии участвовали руководство и сотрудники Оперативного штаба в Самарской области, областного управления ФСБ России, управления Росгвардии (спецподразделения ОМОН), МЧС России, правоохранительных органов и кинологической службы. Всего в ходе учений было задействовано около 100 сотрудников различных ведомств и более 20 единиц техники.

"В современных условиях обеспечение надежной и безопасной работы гидроэлектростанций, их антитеррористическая защита являются важным приоритетом для компании "РусГидро". Основная цель таких практических учений – четкая отработка комплекса мероприятий по взаимодействию и пресечению любых угроз террористического характера на объектах гидроэнергетики", - отметил заместитель генерального директора по безопасности ПАО "РусГидро" Александр Клопов.

Антитеррористическая тренировка проходила в несколько этапов. На первом группа условных "террористов" пыталась различными способами попасть на территорию Жигулевской ГЭС. Работники охраны, проявив бдительность, задержали условных нарушителей, которые по поддельным пропускам намеревались занести на охраняемую территорию муляжи взрывного устройства и оружия.

На втором этапе условная группа "террористов" с минно-подрывными навыками захватила заложников и центральный пульт управления гидростанции. Перед оперативным штабом стояла задача освободить людей и нейтрализовать террористов. Кроме того, в целях безопасности была проведена полная эвакуация всего персонала станции. В соответствии с этой легендой, представители всех ведомств отработали свои действия в условиях, максимально приближенных к реальным.

По оценке наблюдателей и руководителей оперативного штаба, цели, поставленные перед участниками учений, были достигнуты, итоги учений и уровень защищенности Жигулевской ГЭС получили высокую оценку.

Гидроэлектростанции относятся к стратегически важным объектам федерального значения, поэтому подобные тренировки проводятся на Жигулевской ГЭС в плановом порядке. Регулярными являются тактико-специальные и командно-штабные учения, а также учения по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На Жигулевской ГЭС для обеспечения инженерно-технической защищенности объекта, а также для обнаружения нарушителей используется комплексная система безопасности. Таким образом, на территории станции действует высокий уровень антитеррористической защищенности, что соответствует всем нормативным требованиям.