ООО "Башкирэнерго" повышает надежность и качество электроснабжения потребителей северо-востока Башкирии

В производственных отделениях ООО "Башкирэнерго" (дочернее предприятие АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система") завершается ремонтная кампания. В этом году выполнен большой объем работ, направленный на максимальное увеличение надежности энергоснабжения потребителей. Это касается как крупных городов, так и отдаленных районов. В частности, специалистами ПО "Северо-Восточные электрические сети" ООО "Башкирэнерго" выполнены работы по реконструкции воздушных линий электропередачи 10-35 кВ. Сетевики заменили 34,6 км проводов по трассе и 418 стоек.

В рамках капитального ремонта на воздушных ЛЭП 35-110 кВ заменены 45 дефектных опор. На подстанциях отремонтированы два силовых трансформатора 110 кВ и один – 35 кВ, произведен ремонт 12 выключателей 35 кВ.

Кроме того, в текущем году в ПО "СВЭС" ООО "Башкирэнерго" выполнена реконструкция ограждений по антитеррористической программе на восьми подстанциях.

Все выполненные работниками производственного отделения мероприятия позволят значительно улучшить надежность сетевой инфраструктуры и повысить качество электроснабжения потребителей Белокатайского, Дуванского, Кигинского, Мечетлинского и Салаватского районов Башкирии.