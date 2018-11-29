В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №592 "Руководство по оценке ПЭПЗ, передаваемого на телекоммуникационные системы в связи с замыканием в системах питания переменного тока".

Данное руководство рассматривает степень ПЭПЗ (повышение электрического потенциала земли), передаваемого на телекоммуникационные системы в связи с замыканием в системах питания перем. тока, и способы смягчения воздействия. Когда в системах питания перем. тока происходит замыкание, может произойти серьезное повышение электрического потенциала в системе заземления в зоне влияния. На этапе проектирования инженеры-энергетики обычно принимают меры, чтобы профиль напряжения в ЗВ установки оставался безопасным для людей, животных и других инженерных сооружений или электрических систем. Однако в некоторых случаях ПЭПЗ может передаваться за пределы ЗВ за счет проводников, например, экранов кабелей, проводов заземления воздушных линий электропередач, нейтралей систем низкого напряжения, труб, ограждений и т.д. В этих случаях необходимо предпринять контрмеры для контроля и управления воздействиями ПЭПЗ, переданного на чувствительные электрические или телекоммуникационные системы. В настоящем руководстве представлены примеры механизмов передачи ПЭПЗ, а также подходящие системы защиты.

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