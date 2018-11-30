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Наука

"Роснефть" и CNPC подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве

Глава "Роснефти" Игорь Сечин и председатель совета директоров китайской CNPC Ван Илинь провели рабочую встречу в ходе первого российско-китайского энергетического бизнес-форума, где подписан меморандум о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества, говорится в сообщении "Роснефти".

"Документ предусматривает взаимодействие сторон в развитии научно-технического потенциала по таким ключевым направлениям, как разведка и разработка нефтегазовых месторождений, нефтепереработка и нефтехимия, а также инженерные технологии и техническое обслуживание на территории России, Китая и третьих стран", - сообщается в пресс-релизе.

В ходе рабочей встречи Игорь Сечин и Ван Илинь также обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимных интересов и перспектив сотрудничества между "Роснефтью" и CNPC.

В сентябре 2018 года "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в РФ. По условиям соглашения, CNPC получает возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах "Роснефти", расположенных, в том числе, в Восточной и Западной Сибири. Компании также договорились рассмотреть возможность участия CNPC в оказании сервисных услуг для данных месторождений в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов.

ТАСС

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