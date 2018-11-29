Русатом Инфраструктурные решения создал пилотную версию Базовой платформы "Умный город" для Центрального района Красноярска

28 ноября на XIV Красноярском городском форуме компания "Русатом Инфраструктурные решения" провела дискуссию "РОСАТОМ: проект "Умный город". На мероприятии в качестве спикеров выступили эксперты от администрации города Красноярска, руководители федеральных и региональных компаний – разработчиков цифровых сервисов. Модератором выступил директор по управлению блоком продуктов для программы цифровой экономики госкорпорации "Росатом" Александр Чураев.

Эксперты и участники дискуссии рассмотрели разные подходы к созданию в Красноярске "умной" инфраструктуры, способствующей превращению города в многофункциональный центр, комфортный для работы, развлечения и творчества мегаполис, базирующийся на высоких технологиях. В центре обсуждения были вопросы готовности Красноярска к цифровизации, монетизации городских сервисов.

Во время дискуссии эксперты обозначили основные задачи по цифровизации, стоящие на повестке дня, сформулировали, какие потребности администрации можно закрыть с помощью цифровой городской среды. Так, в Красноярске уже успешно внедрен и хорошо себя зарекомендовал "Безопасный город". Следующие шаги – организовать сбор и анализ городских данных по всем сферам жизнедеятельности города для использования при принятии управленческих решений, наладить более оперативную и открытую связь с жителями для более эффективного направления ресурсов для решения городских проблем.

Как отметили участники дискуссии, цифровая инфраструктура Красноярска готова для интеграции существующих цифровых решений в единую систему, что позволит получить дополнительный эффект за счет аналитик, в том числе и предсказательных, на данных, функционально не связанных. Эффективный инструмент для решения этих проблем – Базовая платформа "Умный город Росатома", разработанная компанией "Русатом Инфраструктурные решения". Эта платформа уже хорошо себя зарекомендовала в городе Саров Нижегородской области. Она позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой, предоставляет людям новые сервисы и возможности. Это целиком российская разработка, которая дает возможность приступить к созданию "умного" города на базе уже существующей инфраструктуры и за счет этого быстро выйти на новый уровень взаимодействия муниципалитета, жителей и бизнеса практически во всех сферах жизни города.

На Красноярском форуме ООО "Русатом Инфраструктурные решения" представило пилотную версию Базовой платформы "Умный город" для Центрального района г. Красноярска. Сейчас сервис krsn.smartsarov.ru/ работает в демо-режиме. Внедрение базовой платформы позволит в короткие сроки получить эффективный инструмент управления городскими сервисами и оперативного реагирования и решения городских проблем по запросам жителей, откроет возможности для поэтапного расширения функционала "умного города", исходя из потребностей и стратегических целей Красноярска.

"Русатом Инфраструктурные решения" выступает отраслевым интегратором Госкорпорации "Росатом" по направлениям "Умный город" и "Чистая вода". По проекту "Умный город" отвечает за взаимодействие внутри отрасли и координирует инновации и передовые технологии организаций Росатома для эффективного управления городским хозяйством, повышения качества жизни граждан, создания комфортной и безопасной городской среды. Проект "Чистая вода" включает в себя разработку решений по опреснению, водоподготовке и водоочистке для предприятий энергетики, нефтегазохимии, пищевой и других отраслей промышленности.