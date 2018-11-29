Самарские теплоэнергетики протестировали мобильное приложение для ремонтных бригад

Теплоэнергетики "Предприятия тепловых сетей" протестировали прототип мобильного приложения "Т+ Мастер", разработанного студентами местного Политеха. В течение недели ремонтные бригады компании использовали девайс для отработки нештатных ситуаций: от формирования заявки на выполнение ремонта, до предоставления руководству финального отчета.

Приложение позволяет энергетикам обмениваться информацией во время проведения работ на сетях, а также оценивать качество выполнения заявок, распределять нагрузку по бригадам. Кроме того, энергетиков порадовала простота использования.

"Разработка интересная и полезная, с приятным интерфейсом и хорошими функциональными возможностями. Естественно, потребуется дополнить программу, например, предусмотреть возможность формирования сразу нескольких заявок на одного мастера, сделать приложение еще более удобным и понятным", - поделился начальник второго сетевого района АО "ПТС" Борис Тарасов.

Проектом "Т+ Мастер" занимается одна из междисциплинарных проектных команд Самарского государственного технического университета (СамГТУ), в которую вошли разные специалисты —представители энергетических факультетов, программисты, юристы, специалист по HR и даже психолог. Возглавил команду заместитель декана теплоэнергетического факультета СамГТУ Антон Еремин.

В течение двух месяцев участники команды совместно с кураторами из "Т Плюс" и "ИТ Плюс" изучали специфику деятельности ремонтных подразделений "ПТС", выезжали с ними на место работы, анализировали ключевые вопросы обслуживания тепломагистралей города.

"Результатом проектной деятельности должна стать разработка мобильного приложения для двух типов специалистов – мастер и исполнитель. Система фиксирует ключевые этапы ремонтов, время и качество их прохождения, что позволяет впоследствии оценить эффективность организации процесса.", - отметил Антон Еремин.

Сейчас приложение работает в тестовом формате. Улучшенную версию прототипа программы разработчики обещали предоставить до конца года. После завершения проектно-изыскательских работ будет создано приложение на платформе "Т Плюс" с использованием корпоративных сервисов.