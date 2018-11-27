В Минстрое России назначен заместитель министра, ответственный за цифровое развитие

В соответствии с Приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Якушева, его заместитель Андрей Чибис, ранее курировавший сферу ЖКХ, назначен ответственным за цифровое развитие.

За заместителем министра закреплены полномочия по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере цифровизации в рамках национальных проектов "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда". В первую очередь, это касается цифровизации городского хозяйства и реализации проекта "Умный город". Кроме того, замминистра сохраняет полномочия главного государственного жилищного инспектора, куратора республики Крым и Севастополя, а также будет отвечать за ряд международных проектов.

Напомним, в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, в каждом ведомстве должны быть утверждены заместители министра, ответственные за цифровое развитие.