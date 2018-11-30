 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

Япония выделяет $ 260 млн на проект строительства ГАЭС в Индии

Япония выделяет $ 260 млн на проект строительства ГАЭС в Индии

30 ноября 2018, 17:50
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

172 просмотра

Японское агентство по международному сотрудничеству (Japan International Cooperation Agency, JICA) подписало с правительством Индии кредитное соглашение в объеме ≈$ 260 млн на финансирование проектирования и строительства ГАЭС Turga мощностью 1 ГВт в индийском округе Пурулия (Purulia) в штате Западная Бенгалия. Кредит будет предоставлен подрядчику проекта – компании West Bengal State Electric Distribution Company.

В соответствии с проектом на ГАЭС будут установлены четыре обратимых гидроагрегата мощностью 250 МВт каждый и сооружены две плотины. Основной целью строительства ГАЭС является увеличение объема пиковых мощностей и повышение способности энергосистемы к быстрому восстановлению электроснабжения в случае технологических нарушений.

Ввести в эксплуатацию ГАЭС Turga планируется в 2027 г., после комплексного опробования всех гидроагрегатов.

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Якутия ведет переговоры с банком БРИКС об инвестициях на $150-200 млн
ВЭБ может профинансировать судостроительный комплекс Приморского края на 200 млрд рублей
Rio Tinto утвердила свой крупнейший железорудный проект
Портфель российских проектов по ТЭК с целевым рынком в Китае достиг $100 млрд
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно