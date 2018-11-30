Япония выделяет $ 260 млн на проект строительства ГАЭС в Индии

Японское агентство по международному сотрудничеству (Japan International Cooperation Agency, JICA) подписало с правительством Индии кредитное соглашение в объеме ≈$ 260 млн на финансирование проектирования и строительства ГАЭС Turga мощностью 1 ГВт в индийском округе Пурулия (Purulia) в штате Западная Бенгалия. Кредит будет предоставлен подрядчику проекта – компании West Bengal State Electric Distribution Company.

В соответствии с проектом на ГАЭС будут установлены четыре обратимых гидроагрегата мощностью 250 МВт каждый и сооружены две плотины. Основной целью строительства ГАЭС является увеличение объема пиковых мощностей и повышение способности энергосистемы к быстрому восстановлению электроснабжения в случае технологических нарушений.

Ввести в эксплуатацию ГАЭС Turga планируется в 2027 г., после комплексного опробования всех гидроагрегатов.

