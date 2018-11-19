Ярэнерго установит 21 реклоузер на распределительных сетях напряжением 6-10 кВ

Современное оборудование появится на электросетях филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" в Некрасовском, Большесельском, Даниловском, Переславском, и Ярославском муниципальных районах. Работы пройдут в рамках целевой программы филиала: "Реконструкция распределительной сети 6-10 кВ: установка реклоузеров".

Наиболее распространенными причинами возникновения технологических нарушений на воздушных линиях электропередачи являются схлестывание проводов при сильном ветре, касание проводов ветвями деревьев, перекрытие изоляторов в результате грозовой активности, действия птиц.

При возникновении аварийных ситуаций на ВЛ-10 кВ локализация повреждённого участка и восстановление электроснабжения потребителей на неповреждённых участках путем выполнения оперативных переключений производится вручную персоналом ОВБ. Для выполнения данных операций специалистам необходимо добраться до мест секционирования, отключить поврежденный участок и повторно включить воздушную линию. Нередко ВЛ располагаются в труднодоступных районах, проходят через леса или болотистую местность. Все эти факторы ведут к увеличению времени восстановления электроснабжения потребителей.

Реклоузер является автоматическим выключателем, который отключает поврежденный участок линии при возникновении аварийных ситуаций. Кроме того, данные интеллектуальные коммутационные аппараты могут автоматически подключать неповрежденные участки к резервному источнику питания. При помощи установки реклоузеров и других коммутационных аппаратов, которые сегментируют ВЛ, значительная часть таких переключений выполняется дистанционно, автоматически согласно программно установленному алгоритму. Соответственно среднее время восстановления электроснабжения потребителей снижается с нескольких часов до нескольких секунд.

Эффектом реализации программы "Реконструкция распределительной сети 6-10 кВ: установка реклоузеров" станет снижение аварийности, трудоемкости обслуживания сети и повышение показателей надежности. На работы планируется затратить порядка 37 млн. рублей.

Также с целью повышения надежности электроснабжения потребителей региона на электросетях 6-10кВ ежегодно ведется замена неизолированного провода на провод марки СИП-3. Общий объем замены голого провода на самонесущий на этот год – свыше 60 километров.