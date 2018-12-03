Денис Мантуров: Свыше 70 российских вертолётов поставят в ближайшие три года в страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Вертолеты Ми-171А2 и Ансат производства холдинга "Вертолеты России" завершили демонстрационный тур по странам Юго-Восточной Азии. С возможностями обеих машин ознакомились участники авиакосмического салона AirshowChinaв Чжухае (Китай), а также потенциальные заказчики из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии. Натурная демонстрация новейшей гражданской техники в этих странах позволила достичь конкретных договоренностей и сформировать обширный портфель заказов на Ми-171А2 и Ансат.

"Полученные за месяц демотура заявки на поставку в ближайшие три года в страны Азиатско-Тихоокеанского региона свыше 70 российских вертолетов на сумму более полумиллиарда долларов - это наглядное подтверждение конкурентоспособности и востребованности российской гражданской вертолетной техники за рубежом, логичный результат комплексных мер Правительства по поддержке российского гражданского экспорта на мировые рынки", - подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Финальной точкой демотура стала презентация в столице Малайзии - Куала-Лумпуре. Российские вертолеты выполнили демонстрационные полеты над трассой "Формулы-1" Sepang F1 International Circuit, специалисты холдинга рассказали гостям мероприятия о ключевых конкурентных преимуществах Ми-171А2 и Ансата, а также представили программу их послепродажного обслуживания.

Ансат и Ми-171А2 отправились в демонстрационный тур по странам ЮВА по завершении авиасалона AirshowChina, где они принимали участие в летной программе. Вертолеты преодолели почти 5000 километров. Летные показы в общей сложности посетили более тысячи гостей из числа государственных и коммерческих эксплуатантов вертолетной техники. Вертолеты подтвердили заявленные летные характеристики и эффективность применения в условиях высоких температур и влажности близкой к 100%. Этот факт был неоднократно отмечен эксплуатантами региона в ходе демонстрационных полетов.

"Речь идет как о "твердых", так и о "мягких" контрактах. Так, например, только в Китае подписан контракт на поставку 20 вертолетов Ансат в интересах Ассоциации медицины катастроф КНР. Остальные 50 вертолетов планируется поставить во Вьетнам, Камбоджу, Таиланд и Малайзию", - сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

По его словам, в ближайшие 10 лет спрос на гражданские вертолеты в странах Юго-Восточной Азии может составить до 42 вертолетов.

"Мы рассчитываем на существенную долю этого рынка, и итоги демотура говорят о том, что мы имеем для этого все основания", - подчеркнул он.