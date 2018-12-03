Игорь Маковский: "Сотрудничество с Фондом "Сколково" полезно и перспективно. Мы будем его развивать"

В Инновационном центре "Сколково" прошла стратегическая сессия МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья "Инновационное развитие компании. Перспективные технологические направления и эффективные организационные модели".

Мероприятие было организовано Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково") с целью выработки у работников Общества навыков и компетенций по разработке комплексных проектов по приоритетным направлениям инновационного развития, в том числе – цифровизации. В нем приняли участие сотрудники исполнительного аппарата и филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.

В первой части сессии компании – резиденты "Сколково" познакомились его участников с инновационными разработками в области электроэнергетики. Речь, в частности, шла об опыте эксплуатации в России и мире систем накопления электроэнергии, зарядной инфраструктуры и возобновляемых источников энергии, о модели и реализации проектов кластерной цифровой подстанции, о проекте "Цифровой электромонтер" с использованием дополненной реальности.

Далее началась проектная работа. Разбившись на группы, участники сессии совместно с внешними экспертами приступили к работе над предложениями по проектам, касающимся приоритетных направлений цифровизации. В качестве ключевых тем были определены оптимальные модели реализации инновационной деятельности компании, распределенная генерация и накопители, модульные цифровые подстанции, сбор, агрегация, анализ данных мониторинга оборудования, новые цифровые возможности для персонала.

Завершилась сессия презентацией выработанных в ходе групповой работы решений, лучшие их которых были рекомендованы для дальнейшей проработки с перспективой внедрения в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.

На презентации проектов присутствовал генеральный директор МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский. Он высоко оценил результаты работы участников сессии. "Это был первый опыт такого формата принятия решений и их дальнейшей реализации. Это настоящая живая работа, полезная и перспективная, и мы обязательно будем продолжать ее в сотрудничестве с Фондом "Сколково". Гарантирую вам, все, что было здесь придумано и имеет прикладную ценность, будет обязательно применено в электросетевом комплексе, а на следующем этапе данного проекта к сотрудничеству будут привлечены разработчики и производители", - отметил глава Общества. По его словам, выбранные проекты должны стать основной для более качественных НИОКР и соответствовать наиболее актуальным потребностям отечественной электроэнергетики. "В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья работают настоящие профессионалы, и в этом мы смогли сегодня ещё раз убедиться. Уверен, мы готовы к переменам и способны быстро и качественно перестроить нашу работу и успешно решать все стоящие перед нами задачи", - подчеркнул Игорь Маковский.