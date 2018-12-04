Одобрен проект сооружения 500 кВ трансграничного соединения между Канадой и США

Канадский Национальный энергетический совет (Canadian National Energy Board, NEB) одобрил проект строительства трансграничного электрического соединения Манитоба – Миннесота между канадской провинцией Манитоба и американским штатом Миннесота (Manitoba – Minnesota Transmission Project, MMTP), разрабатываемый компанией Manitoba Hydro.



Проект получил одобрение NEB при условии соблюдения 28 условий, которые касаются: проведения общественных обсуждений с коренными народами, проживающими на территории прохождения соединения; решения вопросов по охране окружающей среды; соблюдения инженерных стандартов, стандартов по обеспечению безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях. Также необходимо получение одобрения проекта от генерал-губернатора Канады.

Соединение Манитоба – Миннесота напряжением 500 кВ переменного тока протяженностью 213 км пройдет от ПС Дорси (Dorsey) до ПС Риель (Riel), расположенных на территории провинции Манитоба, и далее до границы, где оно будет присоединено к так называемой "Большой северной ЛЭП" (Great Northern Transmission Line) в штате Миннесота. Примерно 92 км предлагаемого маршрута нового соединения планируется проложить в рамках коридоров действующих ЛЭП, а для остальных 121 км будет проложена новая полоса отчуждения (right-of-way, RoW). Проектом также предусмотрена модернизация действующих ПС Дорси, ПС Риель и ПС Гленборо (Glenboro).

Целью реализации MMTP, общая стоимость которого составляет $ 344 млн, является обеспечение экспорта электроэнергии из Канады в США. Панируемая дата ввода соединения в эксплуатацию – середина 2020 года.

