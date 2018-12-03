От модернизации к цифровизации: энергетики совершенствуют сетевой комплекс региона

Липецкэнерго переоснастило диспетчерские пункты в районах области.

Четыре диспетчерских пункта модернизировал филиал ПАО "МРСК Центра" - Липецкэнерго" в 2018 году. В Усманском, Добровском, Хлевенском и Измалковском районах смонтированы современные оперативно-информационные комплексы. Диспетчеры в режиме онлайн следят за работой оборудования на подстанциях. Таким образом, сегодня уже 10 из 18 диспетчерских пунктов РЭС оснащены современными оперативно-информационными комплексами, оставшиеся управляются с помощью телеметрических радиосистем.

- Эта модернизация позволит в будущем легко перейти от информационной системы к системе управления районом электрических сетей. Если сегодня диспетчер просто наблюдает за состоянием электрообъектов, то с установкой дополнительного оборудования, он сможет ими управлять со своего рабочего места: переключать линии, выводить их в ремонт, - рассказал начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" Евгений Федерякин.

Энергетики уверенно идут к цифровизации электросетевого комплекса Липецкой области. В этом году будет обеспечена 100% наблюдаемость подстанций 35-110 кВ. Доля подстанций с телеуправлением достигнет 82%.

- Цифровизация технологических процессов – это ответ на требование к повышению качества и надежности электроснабжения. Современные системы управления сетями благодаря анализу технического состояния выводят в ремонт проблемное оборудование ещё до того, как оно перестало работать. И перед нами стоит задача построить в регионе "умные сети" за очень короткий срок, - прокомментировал работу IT-блока филиала директор Липецкэнерго Сергей Коваль.

Уже в новом году начнется работа по модернизации подстанции ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с переходом на цифровые технологии, где будут реализованы функции самодиагностики с ранним выявлением дефектов.