Павел Сорокин: "Цифровизация определит будущее энергетики на десятилетия вперед"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин выступил на открытии Молодежной конференции стран СНГ по нефтегазовому профилю "Мы – будущее XXI века" и Международной конференции "Синергия – 2018", которые начали свою работу в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Мероприятия посвящены обсуждению вопросов и решению задач в области повышения качества образования в нефтегазовой сфере, цифровизации, подготовки кадров с учетом быстро меняющихся трендов и современных технологий.

В своем выступлении Павел Сорокин обратил особое внимание на необходимость быстрой адаптации и применения цифровых технологий во всех сферах деятельности образовательных и отраслевых организаций и привлечения к этим процессам молодого поколения, в том числе обучающегося в вузах.

"Происходящие благодаря цифровизации сдвиги в энергетике России определят будущее отрасли на десятилетия вперед, выделят лидирующие по объёмам инвестиций сферы экономики. При этом важным фактором, определяющим дальнейшее развитие отрасли, продолжит оставаться образование и наука: без их поддержки любая компания - даже страна - обречена на отставание", - отметил Павел Сорокин.