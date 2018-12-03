В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №360 "Координация изоляции с учетом внутренней изоляции элегазовых систем со смесями газов SF6 и N2/SF6 в условиях переменного тока".

Системы с газовой изоляцией, обеспечивающие компактность и высокую надежность оборудования, в настоящее время во всём мире сталкиваются с такими проблемами, как старение оборудования в процессе эксплуатации, дальнейшее повышение компактности с высоким уровнем надежности и экологической проблемой, связанной со снижением выбросов SF6 в атмосферу. С другой стороны, методы изоляции для систем с газовой изоляцией постоянно прогрессируют с точки зрения обеспечения надежности оборудования и координации изоляции. В настоящей брошюре изучается и рассматривается координация изоляции, связанная с внутренней изоляцией газоизолированного оборудования в газовых смесях SF6, а также некоторые аспекты смесей N2/SF6 при переменном токе с учетом вышеперечисленных вопросов и принимая во внимание последние исследования свойств и методик изоляции. В качестве оборудования систем с газовой изоляцией, в настоящей брошюре рассматривается комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ).

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