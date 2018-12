Проект PEACE Cable вышел на новый этап

По информации американской компании по распространению новостей Globe News Wire, компания REACE CableInternational Network Co., Ltd., дочерняя компания HENGTONG, и компания Hussein Marine Network Co., Ltd. в совместном пресс-релизе сообщили о том, что начинается новый этап реализации проекта PEACE Cable - изготовление кабелей и необходимого материально-технического обеспечения.

Система PEACE Cable протяжённостью 12 000 километров соединит Азию, Африку и Европу и будет готова к вводу в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.

Заказ на производство кабелей для этого проекта получила компания HENGTONG, подводные кабели которой в последнее время успешно участвуют в проектах, реализуемых по всему миру, включая проект FOA в Чили, проект RNG в Папуа Новая Гвинея, проект Avassa на Коморских островах, проект Megacable в Мексике и проект IGW в Перу.