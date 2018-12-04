Россия и Аргентина придают новый импульс сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии

1 декабря в Буэнос-Айресе на полях саммита стран "Группы двадцати" был подписан Стратегический документ о российско-аргентинском партнерстве в области мирного использования атомной энергии.

С российской стороны подпись поставил генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, с аргентинской стороны – секретарь по энергетике Министерства государственной казны Аргентины Хавьер Игуасель. Торжественная церемония состоялось в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Аргентины Маурисио Макри.

"Подписанный документ позволит расширить существующее сотрудничество с аргентинскими партнерами. Мы в Госкорпорации "Росатом" абсолютно уверены, что этот шаг придаст новый импульс нашему взаимовыгодному сотрудничеству в области применения ядерных технологий в мирных целях", – сказал Алексей Лихачёв на церемонии подписания.

В числе основных направлений взаимодействия, предусмотренного документом, – проработка различных моделей реализации проектов сооружения АЭС большой и малой мощности на территории Аргентины. Соглашение также предполагает работу над совместной реализацией проектов в третьих странах, включая сооружение исследовательских центров и развитие кадрового потенциала для них. Наконец, документ открывает дорогу для проведения совместных научных исследований, подготовки кадров и ряда других направлений.

Также согласно документу, стороны рассмотрят возможность совместной эксплуатации флота плавучих АЭС на базе российского дизайна с учетом завершения строительства первой в мире плавучей АЭС "Академик Ломоносов".

Одновременно со стратегическим документом была подписана "дорожная карта" сотрудничества по реализации конкретных российско-аргентинских проектов в области использования атомной энергии в мирных целях.