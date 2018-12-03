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Модернизация

В "Ленэнерго" провели рабочую встречу с представителями компании Siemens

В Ленэнерго провели рабочую встречу с представителями компании Siemens

4 декабря 2018, 16:29
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") провели рабочую встречу с сотрудниками компании Siemens, в ходе которой обсудили возможности инновационного коммутационного оборудования 110 кВ.

Представители компании Siemens продемонстрировали комплектное распределительное устройство (КРУ) 110 кВ и колонковый выключатель 110 кВ с экологически чистой изоляцией из очищенного воздуха.

Кроме того, партнеры "Ленэнерго" представили новейшие наработки по маломощным измерительным трансформаторам тока и напряжения для комплектного распределительного устройства 110 кВ.

Специалисты ПАО "Ленэнерго" высоко оценили потенциал презентованного коммутационного оборудования 110 кВ в части снижения эксплуатационных издержек, повышения безопасности, а также его положительного экологического эффекта.

ПАО "Ленэнерго" и Siemens много лет ведут совместную работу по различным направлениям, в том числе в сфере повышения надежности электроснабжения потребителей с помощью инновационных технологий.

Компания: ПАО "Ленэнерго"

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