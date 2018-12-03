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Контракты

В Саратовской области заработали ещё две солнечные электростанции

В Саратовской области заработали ещё две солнечные электростанции

4 декабря 2018, 13:51
Рубрика: Контракты
Метки: ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Группа компаний "Хевел" ввела в эксплуатацию две новые солнечные электростанции в Саратовской области: Новоузенскую СЭС мощностью 15 МВт и вторую очередь Орловгайской СЭС мощностью 10 МВт.

В соответствии с графиком с 1 декабря 2018 года обе станции начали отпуск солнечной электроэнергии в сеть. Прогнозная годовая выработка Новоузенской СЭС составляет 18 ГВт*ч, второй очереди Орловгайской СЭС – 12 ГВт*ч. Этого объёма электроэнергии достаточно для электроснабжения 15 тысяч домохозяйств в течение года. Кроме того, работа солнечных электростанций позволит избежать 16 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

В 2017 году группа компания "Хевел" построила в Саратовской области 2 солнечные электростанции: Пугачевскую СЭС мощностью 15 МВт и первую очередь солнечной электростанции в селе Орлов-Гай. Таким образом, после ввода в эксплуатацию новых станций суммарная мощность объектов солнечной генерации в Саратовской области составила 45 МВт.

Общий объём проектов компании "Хевел" в регионе составляет 100 МВт.

Компания: ООО "Хевел"

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