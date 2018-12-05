МРСК Северо-Запада совместно с "Северным кабелем" и Фондом "Сколково" подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве

В Москве на площадке Международного форума "Электрические сети" ПАО "МРСК Северо-Запада" (входит в группу компаний "Россети") совместно с ООО "Северный кабель" и Фондом "Сколково" подписали трехстороннее соглашение по реализации комплексного пилотного проекта "Надежные распределительные сети".

Подписи под документом поставили глава МРСК Северо-Запада Артем Пидник, генеральный директор ООО "Северный кабель" Станислав Руденко и вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Олег Дубнов.

Стратегическое партнерство сторон направлено на создание инновационных разработок, готовых к внедрению и адаптированных под специфику российской электросетевой отрасли.

По словам Артема Пидника, главная цель соглашения - повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.

- Когда потребители не знают название энергокомпании, так как она стабильно представляет им качественные услуги по приемлемой цене, - это является лучшим подтверждением эффективности ее работы. Уверен, что с помощью коллег из "Сколково" и "Северного кабеля", мы сможем построить надежные сети цифрового поколения на основе современной элементной базы и новейшего оборудования, - подчеркнул Артем Пидник.

Станислав Руденко поблагодарил стороны за предоставленную возможность реализовать пилотный проект.

- Совместно с резидентами кластера энергоэффективности Сколково, являющегося центром новейших компетенций в электроэнергетической отрасли, мы сможем интегрировать новейшие разработки по цифровизации воздушных линий на энергообъектах сетевой компании. Надеемся, что создаваемая комплексная система будет применима для национальной энергетики, - отметил Станислав Руденко.

- Для Фонда "Сколково" это трехстороннее соглашение крайне значимо, поскольку данное сотрудничество позволит решить одну из критичных задач сетевого комплекса - формирование объективной картины состояния производственных активов, снижения затрат на их эксплуатацию, - рассказал Олег Дубнов.