На ТЭЦ-1 Южно-Сахалинска потушили условный пожар

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 Сахалинэнерго прошли масштабные показательные пожарно-тактические учения по отработке совместных действий энергетиков и федеральной противопожарной службы МЧС России при ликвидации условного крупного пожара.

В мероприятии приняли участие представители ТЭЦ-1, подразделений МЧС России, бригад скорой медицинской помощи, ГИБДД г. Южно-Сахалинска и областного поисково-спасательного отряда.

По легенде на территории теплоэлектростанции загорелся резервуар с мазутом. В результате пожара крыша хранилища топлива была сорвана взрывом паровоздушной смеси. Стационарные системы охлаждения и тушения были частично разрушены, из-за чего появилась угроза распространения пламени на рядом стоящие емкости.

Дежурная смена станции немедленно сообщила о происшествии по телефону "01". До прибытия пожарно-спасательных подразделений начальник смены ТЭЦ-1 вывел с места пожара всех посторонних лиц, определил место очага пожара, его площадь, возможные пути распространения, угрозу рядом расположенному оборудованию, наличие людей в зоне воздействия опасных факторов, а также проверил включение системы автоматического пожаротушения.

"Южно-Сахалинская ТЭЦ – это стратегический объект, который обеспечивает областной центр теплом, электрической энергией большую часть потребителей Сахалина. Мы должны максимально минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций и исключить любые негативные последствия для жителей города, не допустить остановки теплоэлектроцентрали, ведь это означает ограничение подачи коммунального ресурса. Поэтому мы отрабатываем алгоритм совместных действий с личным составом Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона, - подчеркнул директор ТЭЦ-1 Андрей Клименок. - Для нас это важнейшее направление работы, которое позволяет довести до автоматизма алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации".

Спустя 10 минут после поступления вызова прибыли первые пожарные расчёты, которые получили от старшего смены ТЭЦ-1 всю необходимую информацию об угрозе людям в месте возникновения пожара, его площади и путях распространения. К этому моменту "огонь" охватил кабельный отсек, и с каждой минутой распространялся на новые площади. Едким дымом были отрезаны пути эвакуации обслуживающего персонала. "Пожару" была присвоена повышенная категория сложности, на помощь коллегам прибыли дополнительные пожарно-спасательные подразделения.

В сложных условиях пожарные показали свое профессиональное мастерство по тушению пожара и спасению жизни людей. Для эффективной борьбы с огнем был организован штаб пожаротушения и создано несколько боевых участков. Пожар был полностью потушен в течение двух часов.

Главной целью этих учений была отработка вопросов организации тушения пожара на объектах энергетики, совершенствование навыков и тактического мышления руководящего состава и пожарных, а также взаимодействия в случае ЧС пожарных подразделений со специалистами объекта.