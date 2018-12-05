Потребление электроэнергии в ЕЭС России в ноябре 2018 года увеличилось на 2,0 % по сравнению с ноябрем 2017 года

По оперативным данным АО "СО ЕЭС", потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в ноябре 2018 года составило 94,2 млрд кВт•ч, что на 2,0 % больше объема потребления за ноябрь 2017 года. Потребление электроэнергии в ноябре 2018 года в целом по России составило 96,1 млрд кВт•ч, что так же на 2,0 % больше аналогичного показателя 2017 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа, центрального и западного районов энергосистемы Республики Саха (Якутия)). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

В ноябре 2018 года электростанции ЕЭС России выработали 96,0 млрд кВт•ч, что на 2,9 % больше, чем в ноябре 2017 года. Выработка электроэнергии в России в целом в ноябре 2018 года составила 97,9 млрд кВт•ч, что на 2,8 % больше выработки в ноябре прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в ноябре 2018 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 58,3 млрд кВт•ч, что на 2,9 % больше, чем в ноябре 2017 года. Выработка ГЭС за одиннадцатый месяц 2018 года составила 13,8 млрд кВт•ч (на 1,2 % меньше уровня 2017 года), выработка АЭС – 18,4 млрд кВт•ч (на 5,9 % больше уровня 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,4 млрд кВт•ч (на 2,4 % больше уровня 2017 года).

Максимум потребления мощности в ноябре 2018 года составил 148 258 МВт, что больше аналогичного показателя 2017 года на 1,4 %.

Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более низкой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой наружного воздуха. В ноябре 2018 года ее значение составило -4,4 °С, что на 2 °С ниже, чем в ноябре прошлого года.

Данные за ноябрь 2018 года

ОЭС/ Энергозона Выработка, млрд кВт•ч Относительно ноября

2017 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно ноября 2017 года, % Восток (с учетом изолированных систем) 4,6 -2,2 4,4 0,3 Сибирь (с учетом изолированных систем) 19,1 2,8 19,4 1,6 Урал 23,5 4,8 23,0 2,4 Средняя Волга 9,5 -6,0 9,8 1,4 Центр 22,0 4,7 22,0 2,3 Северо-Запад 10,2 2,3 8,5 1,0 Юг 8,9 6,9 9,0 4,2

Потребление электроэнергии за одиннадцать месяцев 2018 года в целом по России составило 970,6 млрд кВт•ч, что на 1,3 % больше, чем за такой же период 2017 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 952,1 млрд кВт•ч, что на 1,3 % больше, чем в январе – ноябре 2017 года.

С начала 2018 года выработка электроэнергии в России в целом составила 984,0 млрд кВт•ч, что на 1,4 % больше объема выработки в январе – ноябре 2017 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за одиннадцать месяцев 2018 года составила 965,4 млрд кВт•ч, что на 1,3 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение одиннадцати месяцев 2018 года несли ТЭС, выработка которых составила 554,7 млрд кВт•ч, что на 1,0 % больше, чем в январе – ноябре 2017 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 169,5 млрд кВт•ч (на 3,0 % больше, чем за одиннадцать месяцев 2017 года), выработка АЭС – 184,1 млрд кВт•ч (на 0,1 % меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 56,2 млрд кВт•ч (на 3,1 % больше показателя января – ноября 2017 года).

Данные за одиннадцать месяцев 2018 года