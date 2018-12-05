 
Подписаться на новости
Модернизация

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в ноябре 2018 года увеличилось на 2,0 % по сравнению с ноябрем 2017 года

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в ноябре 2018 года увеличилось на 2,0 % по сравнению с ноябрем 2017 года

5 декабря 2018, 16:48
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

172 просмотра

По оперативным данным АО "СО ЕЭС", потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в ноябре 2018 года составило 94,2 млрд кВт•ч, что на 2,0 % больше объема потребления за ноябрь 2017 года. Потребление электроэнергии в ноябре 2018 года в целом по России составило 96,1 млрд кВт•ч, что так же на 2,0 % больше аналогичного показателя 2017 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа, центрального и западного районов энергосистемы Республики Саха (Якутия)). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

В ноябре 2018 года электростанции ЕЭС России выработали 96,0 млрд кВт•ч, что на 2,9 % больше, чем в ноябре 2017 года. Выработка электроэнергии в России в целом в ноябре 2018 года составила 97,9 млрд кВт•ч, что на 2,8 % больше выработки в ноябре прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в ноябре 2018 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 58,3 млрд кВт•ч, что на 2,9 % больше, чем в ноябре 2017 года. Выработка ГЭС за одиннадцатый месяц 2018 года составила 13,8 млрд кВт•ч (на 1,2 % меньше уровня 2017 года), выработка АЭС – 18,4 млрд кВт•ч (на 5,9 % больше уровня 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,4 млрд кВт•ч (на 2,4 % больше уровня 2017 года).

Максимум потребления мощности в ноябре 2018 года составил 148 258 МВт, что больше аналогичного показателя 2017 года на 1,4 %.

Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более низкой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой наружного воздуха. В ноябре 2018 года ее значение составило -4,4 °С, что на 2 °С ниже, чем в ноябре прошлого года.

Данные за ноябрь 2018 года

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно ноября
2017 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно ноября

2017 года, %

Восток (с учетом изолированных систем)

4,6

-2,2

4,4

0,3

Сибирь (с учетом изолированных систем)

19,1

2,8

19,4

1,6

Урал

23,5

4,8

23,0

2,4

Средняя Волга

9,5

-6,0

9,8

1,4

Центр

22,0

4,7

22,0

2,3

Северо-Запад

10,2

2,3

8,5

1,0

Юг

8,9

6,9

9,0

4,2

Потребление электроэнергии за одиннадцать месяцев 2018 года в целом по России составило 970,6 млрд кВт•ч, что на 1,3 % больше, чем за такой же период 2017 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 952,1 млрд кВт•ч, что на 1,3 % больше, чем в январе – ноябре 2017 года.

С начала 2018 года выработка электроэнергии в России в целом составила 984,0 млрд кВт•ч, что на 1,4 % больше объема выработки в январе – ноябре 2017 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за одиннадцать месяцев 2018 года составила 965,4 млрд кВт•ч, что на 1,3 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение одиннадцати месяцев 2018 года несли ТЭС, выработка которых составила 554,7 млрд кВт•ч, что на 1,0 % больше, чем в январе – ноябре 2017 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 169,5 млрд кВт•ч (на 3,0 % больше, чем за одиннадцать месяцев 2017 года), выработка АЭС – 184,1 млрд кВт•ч (на 0,1 % меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 56,2 млрд кВт•ч (на 3,1 % больше показателя января – ноября 2017 года).

Данные за одиннадцать месяцев 2018 года

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января – ноября
2017 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января – ноября 2017 года, %

Восток (с учетом изолированных систем)

45,2

3,8

41,9

4,1

Сибирь (с учетом изолированных систем)

191,9

0,9

196,5

1,9

Урал

238,4

0,9

236,3

-0,2

Средняя Волга

103,8

6,8

99,5

2,0

Центр

208,1

-3,3

218,4

1,2

Северо-Запад

101,8

4,0

85,6

0,8

Юг

94,7

4,5

92,3

3,0

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
В период полярной ночи сети Колэнерго работают с повышенной нагрузкой
В МРСК Юга стали чаще обращаться за технологическим присоединением
Электромонтеры по эксплуатации распредсетей филиала
На ТЭЦ-1 Южно-Сахалинска потушили условный пожар

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно