Потребление электроэнергии в ЕЭС России в ноябре 2018 года увеличилось на 2,0 % по сравнению с ноябрем 2017 года

Международный форум "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
5 декабря 2018, 16:48
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным АО "СО ЕЭС", потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в ноябре 2018 года составило 94,2 млрд кВт•ч, что на 2,0 % больше объема потребления за ноябрь 2017 года. Потребление электроэнергии в ноябре 2018 года в целом по России составило 96,1 млрд кВт•ч, что так же на 2,0 % больше аналогичного показателя 2017 года.
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа, центрального и западного районов энергосистемы Республики Саха (Якутия)). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.
В ноябре 2018 года электростанции ЕЭС России выработали 96,0 млрд кВт•ч, что на 2,9 % больше, чем в ноябре 2017 года. Выработка электроэнергии в России в целом в ноябре 2018 года составила 97,9 млрд кВт•ч, что на 2,8 % больше выработки в ноябре прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в ноябре 2018 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 58,3 млрд кВт•ч, что на 2,9 % больше, чем в ноябре 2017 года. Выработка ГЭС за одиннадцатый месяц 2018 года составила 13,8 млрд кВт•ч (на 1,2 % меньше уровня 2017 года), выработка АЭС – 18,4 млрд кВт•ч (на 5,9 % больше уровня 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,4 млрд кВт•ч (на 2,4 % больше уровня 2017 года).
Максимум потребления мощности в ноябре 2018 года составил 148 258 МВт, что больше аналогичного показателя 2017 года на 1,4 %.
Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более низкой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой наружного воздуха. В ноябре 2018 года ее значение составило -4,4 °С, что на 2 °С ниже, чем в ноябре прошлого года.
Данные за ноябрь 2018 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно ноября
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно ноября
2017 года, %
|
Восток (с учетом изолированных систем)
|
4,6
|
-2,2
|
4,4
|
0,3
|
Сибирь (с учетом изолированных систем)
|
19,1
|
2,8
|
19,4
|
1,6
|
Урал
|
23,5
|
4,8
|
23,0
|
2,4
|
Средняя Волга
|
9,5
|
-6,0
|
9,8
|
1,4
|
Центр
|
22,0
|
4,7
|
22,0
|
2,3
|
Северо-Запад
|
10,2
|
2,3
|
8,5
|
1,0
|
Юг
|
8,9
|
6,9
|
9,0
|
4,2
Потребление электроэнергии за одиннадцать месяцев 2018 года в целом по России составило 970,6 млрд кВт•ч, что на 1,3 % больше, чем за такой же период 2017 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 952,1 млрд кВт•ч, что на 1,3 % больше, чем в январе – ноябре 2017 года.
С начала 2018 года выработка электроэнергии в России в целом составила 984,0 млрд кВт•ч, что на 1,4 % больше объема выработки в январе – ноябре 2017 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за одиннадцать месяцев 2018 года составила 965,4 млрд кВт•ч, что на 1,3 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение одиннадцати месяцев 2018 года несли ТЭС, выработка которых составила 554,7 млрд кВт•ч, что на 1,0 % больше, чем в январе – ноябре 2017 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 169,5 млрд кВт•ч (на 3,0 % больше, чем за одиннадцать месяцев 2017 года), выработка АЭС – 184,1 млрд кВт•ч (на 0,1 % меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 56,2 млрд кВт•ч (на 3,1 % больше показателя января – ноября 2017 года).
Данные за одиннадцать месяцев 2018 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января – ноября
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января – ноября 2017 года, %
|
Восток (с учетом изолированных систем)
|
45,2
|
3,8
|
41,9
|
4,1
|
Сибирь (с учетом изолированных систем)
|
191,9
|
0,9
|
196,5
|
1,9
|
Урал
|
238,4
|
0,9
|
236,3
|
-0,2
|
Средняя Волга
|
103,8
|
6,8
|
99,5
|
2,0
|
Центр
|
208,1
|
-3,3
|
218,4
|
1,2
|
Северо-Запад
|
101,8
|
4,0
|
85,6
|
0,8
|
Юг
|
94,7
|
4,5
|
92,3
|
3,0