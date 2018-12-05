"Ростелеком" обеспечил село Подгорное Томской области беспроводным интернетом

Впервые в Томской области "Ростелеком" организовал для сельских жителей беспроводной широкополосный доступ в интернет (БШПД). Техническая возможность пользоваться скоростным интернетом появилась у 120 семей села Подгорное.

Оператор установил базовую станцию БШПД на собственном антенно-мачтовом сооружении, расположенном рядом с селом, на высоте 45 метров. Оборудование в защищенном корпус обеспечивает качественный интернет даже при неблагоприятных погодных условиях. Радиус покрытия беспроводной сети в условиях прямой видимости составляет почти два километра. Скорость передачи данных при помощи радиосигнала – 8 Мбит/с.

Алексей Махорин, директор Томского филиала ПАО "Ростелеком":

"В "Ростелеком" поступали обращения жителей на подключение интернета, но технической возможности для этого на существующих медных линиях в селе нет. По проекту модернизации сельской связи мы решили применить технологию беспроводного широкополосного доступа. В частном секторе установка оборудования для передачи сигнала таким способом занимает меньше времени и менее затратная, чем укладка сетей в кабельной канализации. В результате мы удовлетворили спрос на услуги связи в Подгорном".

Используя различные технические решения, "Ростелеком" в Томской области в 2018 году обеспечил современными услугами связи отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Так, по федеральной программе устранения цифрового неравенства компания установила точки доступа Wi-Fi для выхода в интернет в селах Высоком, Дубровке Зырянского района, Новых Ключах Чаинского района и Лисице Верхнекетского. В поселках Новогорном Колпашевского, Новоникольском Александровского и Староюгино Каргасокского районов компания построила базовые станции сотовой связи. Всего в этом году по области оператор проложил более ста километров волоконно-оптических линий связи.