Южная Корея начинает производство нового устройства для выработки альтернативной энергии

Промышленное производство новой системы генерации экологически чистой электроэнергии начнут в Республике Корея. Об этом объявил в Сеуле во вторник на церемонии презентации проекта и подписания соглашений об инвестициях президент группы компаний Fantaworld Group Ким Сан Чжин.

"На протяжении восьми лет с 2010 года мы работали над созданием устройства, которое будет вырабатывать электричество с помощью энергии проезжающих по нему автомобилей, а сегодня представляем общественности нашу разработку под названием Power 7", - подчеркнул глава компании. Машины, проезжающие по платформе, встраиваемой прямо в дорожное полотно, воздействуют на выступающие педали, которые раскручивают электрогенератор.

По словам Ким Сан Чжина, устройство имеет множество преимуществ перед наиболее часто используемыми сейчас источниками альтернативной энергии - солнечной и ветряной. Оно не требует отдельно выделенного места для размещения, его производство, эксплуатация и последующая утилизация дешевы и не наносят ущерба окружающей среде.

10 платформ площадью 53 кв. м при десятичасовой загрузке способны вырабатывать около 400 КВт электроэнергии - больше, чем аналогичные по мощности солнечные панели, занимающие площадь в 1300 кв. м. Power 7 планируется устанавливать в местах, где имеется постоянный плотный поток автомобилей, двигающихся на небольшой скорости - в узких проездах, въездах на платные дороги и т.п.

По словам Ким Сан Чжина, Fantaworld Group уже к 2025 году планирует поставлять платформы Power 7 в большинство стран мира.

Интерес к разработке уже проявили многие зарубежные компании из Вьетнама, Индии, материкового Китая, Гонконга и Японии, а также министерство обороны Камбоджи. В ходе презентации был подписан ряд соглашений об инвестициях, а также меморандумов о намерениях. В частности, лишь китайская Jin Tai International инвестировала $30 млн в промышленное производство Power 7.

ТАСС