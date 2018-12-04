В МРСК Юга стали чаще обращаться за технологическим присоединением

С января по октябрь количество обращений за технологическим присоединением к сетям ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") увеличилось более чем на 1,3 тыс. (10,4 %) к аналогичному периоду прошлого года. На 1 ноября подано свыше 15,5 тыс. заявок. Более чем на 19 тыс. (14 %) по сравнению с прошлогодними показателями выросло и число консультаций.

Всего с начала года в МРСК Юга зарегистрировано более 137,5 тыс. обращений потребителей, большинство из которых - заявки на дополнительные услуги (46 тыс.) и консультации (75 тыс.).

Среди филиалов компании лидером по количеству обращений остается ростовский (63,7 тыс.), где зарегистрировано и наибольшее количество заявок на технологическое присоединение (свыше 7 тыс.).

"Рост обращений за технологическим присоединением не случаен. МРСК Юга приложила немалые усилия для того, чтобы сократить сроки этой процедуры, упростить ее, сделать проще и прозрачней. Теперь подать заявку и отслеживать ход ее исполнения можно через интернет-сервисы, не выходя из дома. Дистанционно можно получить консультацию и оперативные ответы", - сообщил генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев.