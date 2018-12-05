В Мариэнерго за десять месяцев 2018 года присоединили к сетям компании более 1700 новых потребителей

С начала года специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Мариэнерго" выполнили 1731 договор на технологическое присоединение к электрическим сетям. Среди основных партнеров марийских энергетиков – предприятия строительной отрасли и агропромышленного комплекса. Существенную часть в общем объеме работ по технологическому присоединению к сетям составляют объекты индивидуального жилищного строительства.

Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности филиала "Мариэнерго". Обязательным условием при его осуществлении является соблюдение всех норм электрической и экологической безопасности. При высоком качестве, доступной цене, четком соблюдении всех договоренностей, включая сроки оказываемых услуг.

Представители ведущей электросетевой компании Республики Марий Эл готовы выполнить для своих заказчиков весь комплекс мероприятий "под ключ". В том числе – проектирование, строительство сетевых объектов, установку приборов учета и оформление всех необходимых документов.

Специалисты Мариэнерго выполняют свои обязательства по технологическому присоединению своевременно и в полном объеме независимо от формы собственности заявителя. Энергетики осознают свою высокую ответственность – их работа способствует повышению качества жизни наших земляков и развитию электросетевой инфраструктуры, создает предпосылки для социального и экономического развития районов Марий Эл.