В Ульяновске утверждена новая схема теплоснабжения

Новая схема теплоснабжения Ульяновска, в разработке которой приняла участие "Т Плюс", утверждена Министерством энергетики РФ. Документ, рассчитанный до 2029 года, содержит перспективные застройки и планы по развитию систем теплоснабжения города.

"В настоящее время город обеспечивают теплом несколько источников: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 Ульяновского филиала "Т Плюс", а также муниципальные и ведомственные котельные. Рабочая группа, в состав которой вошли наши специалисты, занималась оценкой их текущего состояния и внесения необходимых изменений в существующую схему работы", - отметил директор Ульяновского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Он также добавил, что более 80% от общего энергопотребления города приходится на теплоисточники Ульяновского филиала "Т Плюс".

Актуализированная схема теплоснабжения содержит мероприятия по переводу потребителей на закрытую схему ГВС (перевод на закрытую схему является обязательным до 2022 года в соответствии с требованиями 190-ФЗ). Также она предусматривает мероприятия по перераспределение нагрузки с ТЭЦ-3 на ТЭЦ-1, реконструкцию изношенных тепловых сетей, строительство новых участков тепловых сетей.

Разработка новой схемы проводилась ООО "Генерации и сети", в состав рабочей группы вошли представители комитетов и управлений администрации города, Ульяновского филиала "Т Плюс", прочих теплоснабжающих организаций. С 2014 года схема теплоснабжения не пересматривалась и не актуализировалась. Поэтому не соответствует реальным темпам развития города. Ульяновский филиал "Т Плюс" инвестировал 5 млн. рублей в актуализацию схемы теплоснабжения города.