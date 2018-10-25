В период полярной ночи сети Колэнерго работают с повышенной нагрузкой

По многолетним наблюдениям во время наступления полярной ночи, фиксируется значительный рост энергопотребления в Мурманской области. Электрические сети филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") работают с повышенной нагрузкой.

"Среднестатистическое суточное энергопотребление в период короткого светового дня составляет около 36 тысяч МВт*час. В то же время летом, в период полярного дня, суточное энергопотребление составляет около 26 тысяч МВт*час", - пояснили в управлении реализации услуг и учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности "Колэнерго".

На широте Мурманска полярная ночь наступила 2 декабря и продлится по 10 января включительно. Полярная ночь наступает неравномерно по территории Мурманской области. В самой северной точке региона - полуострове Рыбачий она наступила 26 ноября и продлится до 16 января. В Полярных Зорях полярная ночь длится три дня с 21 по 23 декабря. На широте Кандалакши, Умбы, Варзуги полярной ночи нет.