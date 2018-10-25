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Модернизация

В период полярной ночи сети Колэнерго работают с повышенной нагрузкой

В период полярной ночи сети Колэнерго работают с повышенной нагрузкой

5 декабря 2018, 17:25
Рубрика: Модернизация
Метки: КОЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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По многолетним наблюдениям во время наступления полярной ночи, фиксируется значительный рост энергопотребления в Мурманской области. Электрические сети филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") работают с повышенной нагрузкой.

"Среднестатистическое суточное энергопотребление в период короткого светового дня составляет около 36 тысяч МВт*час. В то же время летом, в период полярного дня, суточное энергопотребление составляет около 26 тысяч МВт*час", - пояснили в управлении реализации услуг и учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности "Колэнерго".

На широте Мурманска полярная ночь наступила 2 декабря и продлится по 10 января включительно. Полярная ночь наступает неравномерно по территории Мурманской области. В самой северной точке региона - полуострове Рыбачий она наступила 26 ноября и продлится до 16 января. В Полярных Зорях полярная ночь длится три дня с 21 по 23 декабря. На широте Кандалакши, Умбы, Варзуги полярной ночи нет.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"

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