ФСК ЕЭС отмечена наградами трех авторитетных конкурсов годовых отчетов

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") стала лауреатом и дипломантом конкурсов MarCom Awards, Московской биржи и медиагруппы "РЦБ", российского рейтингового агентства "РАЭКС-Аналитика". Наград удостоен интегрированный годовой отчет компании за 2017 год, который вышел с девизом "На пути к цифровой энергетике".

Жюри международного конкурса MarCom Awards отметило ФСК ЕЭС в категориях "Печатные СМИ", "Печатные издания в секторе инфраструктуры – электрические сети" и "Интерактивные отчеты" тремя высшими – платиновыми наградами.

На XXI конкурсе годовых отчетов, организованном Московской биржей и медиагруппой "РЦБ", компания стала призером в номинации "За качество раскрытия информации об устойчивом развитии в годовом отчете".

Также ФСК ЕЭС получила диплом конкурса российского рейтингового агентства "РАЭКС-Аналитика" в номинации "Лучший интегрированный отчет".

Главной темой годового отчета ФСК ЕЭС за 2017 год стала программа инновационного развития, магистральным направлением которой является цифровизация. Внедрение интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством позволит снизить затраты компании и повысить надежность электроснабжения потребителей. В ближайшие пять лет инвестиции ФСК ЕЭС в цифровые проекты будут составлять не менее 10 млрд рублей в год.

Успех в сфере подготовки интегрированного годового отчета обусловлен стремлением компании к улучшению качества коммуникаций с инвестиционным сообществом, повышению информационной прозрачности и эффективности корпоративного управления.

Интерактивная версия и smart-PDF годового отчета ФСК ЕЭС доступны по ссылке: fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/annual_reports/