МРСК Юга продлён статус гарантирующего поставщика в Элисте

Министерство энергетики Российской Федерации продлило статус гарантирующего поставщика электроэнергии в г. Элисте ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети").

Согласно приказу Минэнерго России №1108 от 29 ноября 2018 года, функции гарантирующего поставщика электроэнергии сетевой компании в соответствующей зоне деятельности продлеваются с 1 января 2019 года.

За двухлетний период деятельности калмыцкого филиала МРСК Юга в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии в Элисте, компанией реализовано более 302,4 млн. кВт*ч электроэнергии. Подхват функций гарантирующего поставщика позволил пресечь дальнейшее наращивание дебиторской задолженности за оказание услуги по передаче, а также стабилизировать платежи в адрес контрагентов. Продолжается активная претензионно–исковая работа по взысканию задолженности с потребителей.

Подхват функций ГП привел к оптимизации сбытовой надбавки, обеспечил прозрачность и открытость расчетов цен за электроэнергию. По сравнению с предыдущими периодами гарантирующий поставщик электроэнергии имеет несравнимо более высокую финансовую устойчивость, что неизбежно ведет к росту финансовой устойчивости всей системы расчетов на рынке электроэнергии.

Для клиентов процесс обслуживания стал максимально открытым и удобным. Квитанции доставляются вовремя, увеличена территориальная доступность мест оплаты услуг, консультации и ответы на возникающие вопросы стало возможно получить по телефону "горячей линии", в центрах обслуживания потребителей филиала, через интернет-приемные.

Для удобства населения открыт специальный центр обслуживания потребителей для приёма платежей, секторы по работе с физическими и юридическими лицами. Кроме того, оплачивать счета за электроэнергию здесь можно по принципу "одного окна" вместе с другими видами коммунальных услуг.

"МРСК Юга как социально ответственная компания в полном объеме исполнит обязательства по выполнению функций гарантирующего поставщика. Приоритетная задача – обеспечить прозрачность расчетов между потребителями, производителями электроэнергии и сетевой компанией", - отметил генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев.

Напомним, МРСК Юга в лице калмыцкого филиала является гарантирующим поставщиком в зоне деятельности г.Элиста с 1 января 2017 года. Тогда МРСК Юга приняла на себя функции ГП в связи с тем, что предыдущий гарантпоставщик был объявлен банкротом.