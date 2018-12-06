В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №598 "Руководящие указания по управлению рисками, связанными с суровыми климатическими условиями и изменениями климата в отношении воздушных линий".

Влияние экстремальных климатических явлений в течение некоторого времени во многих регионах мира представляет собой важную проблему, связанную с управлением техническим обслуживанием. Хотя соответствующие статистические данные часто являются весьма неточными, а некоторые из них – потенциально спорными, во многих странах в течение последних 15 лет существует общая озабоченность по поводу опасности возникновения более экстремальных погодных явлений. Влияние изменение климата, возможно, на данный момент не может быть соотнесено с возникновением таких экстремальных погодных явлений, однако, отмечается определенная тенденция к увеличению частоты и интенсивности таких явлений в некоторых регионах. Целью этой технической брошюры является предоставление разумной основы для оценки уязвимости сети к рискам и последствиям таких экстремальных явлений, а также для управления ресурсами для минимизации потенциальных аварий в сети.

Вы можете получить доступ к переводу пройдя в личный кабинет по ссылке. Обращаем Ваше внимание на то, что доступ к уникальным материалам РНК СИГРЭ имеют только действующие члены сообщества, оплатившие членский взнос за 2017 год.

Работникам коллективных членов РНК СИГРЭ для получения доступа к материалам необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Если Вы являетесь действующим членом РНК СИГРЭ, но ни разу не заходили в ЛК, то Ваш логин - это Ваш адрес электронной почты, а пароль - Ваш членский номер. В личном кабинете Вы сможете изменить как Ваш логин, так и пароль.

Если Вы не являетесь членом РНК СИГРЭ, но хотели бы оформить членство, Вам необходимо подать заявку по ссылке.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по адресу электронной почты info@cigre.ru.