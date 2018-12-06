Росатом начал прием заявок на участие в отборе пилотных проектов по направлениям "сквозных" технологий/субтехнологий в области цифровой экономики

Госкорпорация "Росатом" начала прием заявок на участие в отборе пилотных проектов по направлениям "сквозных" технологий/субтехнологий (искусственный интеллект, квантовые технологии) в области цифровой экономики.

Отбор производится в рамках реализации мероприятия "Запуск пилотных приоритетных проектов и осуществление их адресной поддержки". Данное мероприятие предусмотрено в общем плане мероприятий по направлению "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов" программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства РФ №1632-р от 28.07.2017. Отбор проектов производится на основании постановления Правительства РФ №1460 от 01.12.2018, в соответствии с порядком отбора (включая правила оценки заявок).

Руководитель проектного офиса "Цифровая экономика Российской Федерации" Госкорпорации "Росатом" Евгений Осоченко прокомментировал: "Сроки проведения сбора заявок, отбора проектов, так же как и требования к заявителям и критерии отбора проектов определены Постановлением Правительства РФ №1460 от 01.12.2018. Объясню ситуацию: это уже практически реализованные в 2018 году проекты, речь идет о предоставлении субсидий на компенсацию фактически понесенных затрат в связи с их реализацией. Данным же постановлением утверждены правила предоставления этих субсидий. Несомненно, мы понимаем, что сроки подачи заявок весьма сжатые, но мы также уверены, что сможем их соблюсти и что соискатели смогут своевременно предоставить свои проекты для отбора. В свою очередь наш проектный офис готов оперативно принять заявки".

Заявки принимаются от российских организаций. Заявки в бумажном виде необходимо направлять по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24, Госкорпорация "Росатом". Заявки в электронной форме по адресу: avvolgin@rosatom.ru (представитель организатора по вопросам проведения отбора Волгин Алексей Валентинович), подробности можно уточнить по тел.: (499) 949-44-57.

Извещение о проведении отбора пилотных приоритетных проектов по направлениям "сквозных" цифровых технологий

Порядок отбора в 2018 году пилотных приоритетных проектов исследований и разработок по направлениям "сквозных" технологий в области цифровой экономики, включая правила оценки заявок