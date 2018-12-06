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Контракты

Россия и Руанда развивают сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях

Россия и Руанда развивают сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях

6 декабря 2018, 14:19
Рубрика: Контракты
Метки: РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 

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5 декабря 2018 года в Москве в ходе визита министра инфраструктуры Республики Руанда Клавера Гатете было подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Документ с российской стороны был подписан генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым, с руандийской – министром инфраструктуры Республики Руанда Клавером Гатете.

Межправительственное соглашение послужит отправной точкой для начала активного диалога двух стран в атомной сфере и позволит приступить к практической реализации конкретных проектов сотрудничества. Оно создает правовую основу для взаимодействия между Россией и Руандой по широкому спектру направлений, таких как: проработка проектов сооружения Центра ядерной науки и технологий и АЭС на территории Республики Руанда, содействие в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Республики Руанда в соответствии с международными рекомендациями; регулирование в области ядерной и радиационной безопасности, надзор за физической защитой ядерных материалов, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также за системами учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; осуществление фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии в мирных целях; производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; сотрудничество в области применения радиационных технологий, ядерной медицины; обучение, подготовка и переподготовка специалистов для атомной отрасли.

С целью реализации вышеуказанных направлений сотрудничества межправительственным соглашением предусмотрено формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организация семинаров и конференций, содействие в обучении и подготовке научного и технического персонала, поставка оборудования, материалов и компонентов.

Алексей Лихачёв подчеркнул: "Мы рады предоставить нашим руандийским партнерам доступ к более чем 70-летнему российскому опыту в области мирного использования атомных технологий и надеемся, что сотрудничество в этой сфере будет способствовать экономическому росту Руанды и повышению качества жизни населения страны".

Для справки:
Межправительственное соглашение подписано в развитие Меморандума о взаимопонимании, заключенного между Госкорпорацией "Росатом" и Министерством инфраструктуры Республики Руанда 22 июня 2018 года в Москве.

Компания: Госкорпорация "Росатом"

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