В Тихорецком энергорайоне завершили работы по расчистке трасс ЛЭП

С начала 2018 года сотрудники филиала ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (входит в группу "Россети") расчистили от деревьев и кустарников вдоль воздушных линий электропередачи порядка 97 га механизированным способом, с помощью мульчера, и свыше 620 км вручную.

Расчистка трасс ВЛ проводилась в рамках ремонтной программы 2018 года для надежного энергоснабжения потребителей Тихорецкого, Павловского, Новопокровского, Белоглинского и Крыловского районов.

Для предупреждения технологических нарушений из-за падений деревьев на провода проведена расчистка порядка 97 га вдоль 118 воздушных линий электропередачи механизированным способом с использованием специальной техники – мульчера. Эта современная машина высокой проходимости расчищает площадь вдоль линий электропередачи путем измельчения древесины и кустарника на корню. Мульчер способен перемалывать растительность до 25 см в диаметре. Применение современной техники позволяет значительно увеличить темпы реализации программы по расчистке и уменьшить количество задействованного персонала. На сегодняшний день этот способ является не только наиболее эффективным и быстрым, но и самым экологичным.

Еще свыше 620 км трасс расчищены вручную, бензопилами – это связано с труднодоступностью местности.

− Расчистка трасс вдоль линий электропередачи от древесной и кустарниковой растительности проводится ежегодно. Это позволяет повысить безопасность эксплуатации линейных объектов, минимизировать риск технологических нарушений, связанных с падением деревьев на провода и соответственно увеличить надежность энергоснабжения потребителей, − отметил исполняющий обязанности первого заместителя директора − главного инженера Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Александр Селиверстов.