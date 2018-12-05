АО Каббалкэнерго на 4,2 % повысило уровень реализации электроэнергии

Рост уровня реализации электроэнергии на 4,2 % по итогам работы в октябре в сравнении с аналогичным периодом 2017 года отметили на заседании балансовой комиссии АО "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети"). Стабильных позитивных результатов выполнения одного из основных показателей деятельности энергокомпания добилась на фоне критически низкого уровня реализации предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). По итогам октября эти структуры выполнили свои договорные обязательства перед поставщиком энергоресурса лишь на 49,6 %, ухудшив прошлогодний показатель на 1,6 %. При этом уровень реализации электроэнергии в октябре в целом по АО "Каббалкэнерго" составил 92,2 %.

Проведенный в ходе совещания сравнительный анализ платежной дисциплины различных групп потребителей за отчетный период 2017 и 2018 годов показал положительную динамику платежей населения, а также бюджетных предприятий всех уровней. В частности, по итогам октября текущего года организации, финансируемые из местного, республиканского и федерального бюджетов, увеличили показатели на 14,6 %, 17,2 % и 21 % соответственно. По группе потребителей частного сектора рост составил 14 %.

В числе энергосбытовых отделений (ЭО) с наиболее высокими производственными показателями комиссия отметила энергосбытовые отделения Майского (реализация 103 %) и Черекского (101,4 %) районов. Улучшение реализации в сравнении с октябрем прошлого года показали ЭО г. Нальчик (+9,8 %), Урванского (+5,7 %), Эльбрусского (+3,5 %), Баксанского (+1,9 %), Зольского (+1,7 %) и Терского (+0,7 %) районов.

По итогам производственного совещания руководителям структурных подразделений энергокомпании был поставлен ряд первоочередных задач, в числе которых обязательное ежемесячное информирование районных администраций о необходимости принятия мер по стабилизации платежной дисциплины потребителей-неплательщиков ЖКХ и управляющих компаний, активизация работы по погашению дебиторской задолженности по всем группам потребителей и обеспечение реализации электроэнергии не ниже 100 %. Кроме того, адресные протокольные поручения получили заместители управляющего директора Муаед Канаметов и Аслан Балкаров, начальник отдела безопасности Заур Жанказиев, начальник отдела корпоративного управления и правового обеспечения Владислав Тхамоков, начальник отдела управления персоналом Фатима Дзугурова.

Подводя итоги заседания комиссии, управляющий директор АО "Каббалкэнерго" Аслан Докшукин призвал каждого сотрудника отработать следующий отчетный период с полной самоотдачей. "Необходимо детально проработать наиболее проблемных потребителей, увеличить количество исковых заявлений по частному сектору, передаваемых в органы юрисдикции юристами энергосбытовых отделений, а также максимально увеличить количество фактически исполненных судебных актов. Наша задача по итогам текущего года – увеличение уровня реализации как минимум на 1% в сравнении с 2017 годом", - заключил руководитель компании.