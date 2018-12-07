Александр Новак: “Формирование общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии остается одной из ключевых задач для стран ЕАЭС”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета под председательством Президента России Владимира Путина.

Участники заседания подвели итоги работы ЕАЭС в год председательства России, наметили ключевые направления дальнейшего углубления евразийской интеграции, в том числе в таких сферах, как энергетика, торговля, цифровая экономика, а также обсудили текущие и организационные вопросы деятельности организации, рассказал Владимир Путин.

“Предметно рассмотрены вопросы о сотрудничестве в ключевых для наших стран отраслях, согласованы масштабные программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. В число важнейших интеграционных задач, по общему мнению, входят повышение эффективности функционирования внутрисоюзного рынка, укрепление промышленной кооперации, создание единого цифрового пространства, более тесная координация валютно-финансовой и денежно-кредитной политики”, - отметил глава Российского государства.

По итогам заседания Александр Новак подчеркнул, что формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов остается одной из ключевых задач в энергетике для стран ЕАЭС и должно быть завершено к 2025 году.

"Совместно с Евразийской экономической комиссией и государствами-членами мы продолжаем работу по формированию нормативно-правовой базы общих рынков энергоресурсов Союза. Создание общих рынков позволит обеспечить недискриминационный доступ для всех участников к энергоресурсам стран ЕАЭС", - добавил Министр.