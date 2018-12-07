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Модернизация

ФСК ЕЭС начала модернизацию открытого распределительного устройства на самой мощной подстанции Хакасии

ФСК ЕЭС начала модернизацию открытого распределительного устройства на самой мощной подстанции Хакасии

7 декабря 2018, 17:47
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ПОДСТАНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В рамках модернизации будут смонтированы новые коммутационные аппараты на двух линиях электропередачи, отходящих от подстанции 500 кВ "Означенное" – одного из крупнейших питающих центров Сибири. Реализация проекта повысит надежность схемы выдачи мощности Саяно-Шушенской ГЭС и электроснабжения Республики Хакасия, в том числе потребителей Абакана и Саяногорска, а также горнолыжного курорта "Гладенькая". ФСК ЕЭС инвестирует в проект 306 млн рублей.

На открытом распределительном устройстве вместо воздушных выключателей будут установлены элегазовые аналоги отечественного производства. Такие устройства более компактны, надежны и просты в обслуживании, имеют длительный межремонтный период и срок эксплуатации не менее 30 лет.

Подстанция 500 кВ "Означенное" была введена в эксплуатацию в 1984 году. В настоящее время трансформаторная мощность объекта составляет 1606 МВА – он входит в пятерку крупнейших питающих центров Сибири.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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