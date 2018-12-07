Годовой отчет ПАО "Россети" признан победителем среди компаний электроэнергетической отрасли

4 декабря в Москве состоялась церемония награждения победителей XXI ежегодного федерального конкурса годовых отчетов и корпоративных сайтов, организованного Московской биржей и медиа группой РЦБ. В конкурсе приняли участие годовые отчеты 142 эмитентов, а также непубличных компаний.

Годовой отчет ПАО "Россети" за 2017 год признан лучшим в своей основной номинации - среди отчетов электроэнергетического сектора экономики, а также призером в номинации "Лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей".

Жюри конкурса также отмечены дочерние предприятия компании "Россети". Годовые отчеты ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Северо-Запада" удостоены наград в номинации "Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 млрд рублей". Годовой отчет ПАО "ФСК ЕЭС" отмечен за качество раскрытия информации об устойчивом развитии.

2018 год оказался щедрым на награды для компании "Россети". Годовой и нефинансовый отчеты компании признаны лучшими в различных номинациях российских и международных конкурсов годовых отчетов: "Эксперт РА", MarCom, LACP.

"Полученные награды в очередной раз свидетельствует о высокой оценке экспертами информационной открытости Группы компаний "Россети". Мы будем придерживаться высокого уровня заданной планки с целью повышения инвестиционной привлекательности сетевых компаний Группы", - отметил заместитель генерального директора по корпоративному управлению компании "Россети" Владимир Фургальский.